«Левада-центр» провел исследование среди россиян об их отношении к политическим протестам в стране и готовности принять в них участие. Результаты опроса опубликованы на официальном сайте организации.

10 % россиян готовы лично принять участие

в политических протестах

Всего проведение протестных акций с политическими требованиями допустили 15 % опрошенных. При этом 18 % респондентов видят возможность массовых акций против падения уровня жизни, участвовать в них стали бы 12 % россиян.

История протестов 2011–2012 годов показала, что в стране ничего не изменилось, остается страх от событий на Украине, и протесты не воспринимаются как мирные акции. Кроме того, людей беспокоит, что власть воспринимает протесты как неприемлемую форму диалога с обществом: они помнят про сроки по «болотному делу» Алексей Гражданкин, заместитель директора «Левада-центра»

6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве после марша оппозиции произошли столкновения демонстрантов с полицией. В рамках так называемого «болотного дела» к уголовной ответственности были привлечены более 30 человек.