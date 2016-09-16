Федеральная служба охраны заявила, что ее сотрудники не охраняют усадьбу Миловка в городе Плёс Ивановской области, где, по сведениям Фонда борьбы с коррупцией, часто бывает премьер-министр России Дмитрий Медведев. Об этом сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

«Редакция спрашивала „Кто является собственником этой усадьбы?“ и „Имеют ли структуры, владеющие объектом Миловка, связи с государственными органами или чиновниками?“, а также „На каком основании на объекте Миловка организовывается пребывание первых лиц государства?“. В ответ официальный представитель ФСО Александр Рясков сообщил, что данная усадьба не является объектом Федеральной службы охраны. Что касается остальных вопросов, то они не входят в компетенцию ФСО России», — говорится в сообщении на сайте «Эха».

Ранее в блоге оппозиционного политика Алексея Навального было опубликовано расследование ФБК о «секретной даче Медведева». Сотрудники фонда засняли с воздуха территорию в 80 гектаров, обнесенную шестиметровым забором, на которой расположены пристань у Волги, лыжный склон, три вертолетные площадки, несколько домов, гостиница и другие здания и парковые объекты, включая доску для гигантских шахмат и домик для уточки. То, что Медведев часто туда приезжает, они установили по геотегам в его аккаунте в Instagram. Также сотрудники ФБК сообщили, что в Миловке расположено подразделение ФСО. ФБК утверждает, что именно этот отдел охраняет Дмитрия Медведева.