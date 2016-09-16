Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, на какие признаки россияне ориентируются в первую очередь, отвечая на вопрос «Кто я такой?».

Место в списке Ответ на вопрос «Кто я такой?» Кол-во голосов, %

Гражданин России 59

Человек 31

Отец/жена/бабушка (семейная роль) 19

Москвич/сибиряк/новгородец (житель своего города или региона) 16

Русский/украинец (национальность) 15

Советский человек 14

Врач/учитель/предприниматель (род деятельности) 7

Гражданин мира 6

Православный/мусульманин (религиозные убеждения) 5

Европеец 1

Еще 2 % опрошенных назвали иные подходы к самоидентификации. А каждый сотый в принципе не смог ответить на поставленный вопрос.

В 2014 году россияне чаще связывали себя с государством или более локальным местом своего проживания, а также идентифицировали себя по национальности. Доля населения, называющего себя гражданами мира, с того времени увеличилась вдвое, а европейцами, наоборот, сократилась. Также россияне стали охотнее называть себя обычными людьми или подчеркивать свое положение в семейной иерархии.