Как россияне отвечают на вопрос «Кто я такой?»
Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, на какие признаки россияне ориентируются в первую очередь, отвечая на вопрос «Кто я такой?».
Место в списке
Ответ на вопрос «Кто я такой?»
Кол-во голосов, %
Гражданин России
59
Человек
31
Отец/жена/бабушка (семейная роль)
19
Москвич/сибиряк/новгородец (житель своего города или региона)
16
Русский/украинец (национальность)
15
Советский человек
14
Врач/учитель/предприниматель (род деятельности)
7
Гражданин мира
6
Православный/мусульманин (религиозные убеждения)
5
Европеец
1
Еще 2 % опрошенных назвали иные подходы к самоидентификации. А каждый сотый в принципе не смог ответить на поставленный вопрос.
В 2014 году россияне чаще связывали себя с государством или более локальным местом своего проживания, а также идентифицировали себя по национальности. Доля населения, называющего себя гражданами мира, с того времени увеличилась вдвое, а европейцами, наоборот, сократилась. Также россияне стали охотнее называть себя обычными людьми или подчеркивать свое положение в семейной иерархии.
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