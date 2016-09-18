Новость обновляется: добавляются новые данные, по мере обработки ЦИК большего числа бюллетеней

Данные подсчета ЦИК

Центральная избирательная комиссия обработал десятую часть бюллетеней с прошедшего голосования за депутатов в Госдуму седьмого созыва. По предварительным данным, озвученным в эфире «Первого канала», в нижнюю палату парламента проходят те же четыре партии, что были там и в предыдущем созыве: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».

Голоса, по итогам подсчета 10 %, распределяются следующим образом:

Место Партия Проценты

«Единая Россия» 45,95 %

ЛДПР 17,4 %

КПРФ 16,77 %

«Справедливая Россия» 6,35 %

Таким образом, остальным партиям не удалось преодолеть 5 %-ный барьер, необходимый для избрания в Госдуму.

Экзит-поллы

Всероссийский центр общественного мнения ранее в воскресенье в эфире телеканала «Россия-1» обнародовал результаты экзит-поллов, которые также показали, что в Госдуму проходят только четыре вышеупомянутых партии.

Место Партия Проценты

«Единая Россия» 48,7%

КПРФ 16,3 %

ЛДПР 14,3 %

«Справедливая Россия» 7,6 %

Данные экзит-поллов по Москве выглядят несколько иначе. Здесь 5 %-ный барьер удалось преодолеть партии «Яблоко». В столице, по данным опросов ВЦИОМ, голосовали следующим образом:

Место Партия Проценты

«Единая Россия» 35,7 %

КПРФ 14,2 %

ЛДПР 12,9 %

«Яблоко» 11,7 %

«Справедливая Россия» 6,2 %

UPD (23:46): Центральная избирательная комиссия подвела итоги обработки 15 4 бюллетеней. В Госдуму, по предварительным данным, по-прежнему проходят четыре партии.

Место Партия Проценты

«Единая Россия» 48,32 %

ЛДПР 16,25 %

КПРФ 15,8 %