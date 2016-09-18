Экзит-поллы и первые данные ЦИК (обновляется)
Новость обновляется: добавляются новые данные, по мере обработки ЦИК большего числа бюллетеней
Данные подсчета ЦИК
Центральная избирательная комиссия обработал десятую часть бюллетеней с прошедшего голосования за депутатов в Госдуму седьмого созыва. По предварительным данным, озвученным в эфире «Первого канала», в нижнюю палату парламента проходят те же четыре партии, что были там и в предыдущем созыве: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».
Голоса, по итогам подсчета 10 %, распределяются следующим образом:
Место
Партия
Проценты
«Единая Россия»
45,95 %
ЛДПР
17,4 %
КПРФ
16,77 %
«Справедливая Россия»
6,35 %
Таким образом, остальным партиям не удалось преодолеть 5 %-ный барьер, необходимый для избрания в Госдуму.
Экзит-поллы
Всероссийский центр общественного мнения ранее в воскресенье в эфире телеканала «Россия-1» обнародовал результаты экзит-поллов, которые также показали, что в Госдуму проходят только четыре вышеупомянутых партии.
Место
Партия
Проценты
«Единая Россия»
48,7%
КПРФ
16,3 %
ЛДПР
14,3 %
«Справедливая Россия»
7,6 %
Данные экзит-поллов по Москве выглядят несколько иначе. Здесь 5 %-ный барьер удалось преодолеть партии «Яблоко». В столице, по данным опросов ВЦИОМ, голосовали следующим образом:
Место
Партия
Проценты
«Единая Россия»
35,7 %
КПРФ
14,2 %
ЛДПР
12,9 %
«Яблоко»
11,7 %
«Справедливая Россия»
6,2 %
UPD (23:46): Центральная избирательная комиссия подвела итоги обработки 15 4 бюллетеней. В Госдуму, по предварительным данным, по-прежнему проходят четыре партии.
Место
Партия
Проценты
«Единая Россия»
48,32 %
ЛДПР
16,25 %
КПРФ
15,8 %
«Справедливая Россия»
6,52 %
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