Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова назвала регионы с самой высокой и низкой явкой на выборы, который прошли в воскресенье, 18 сентября. Озвученные данные приводит «РБК».

Минимальная явка фиксируется в Москве и Санкт-Петербурге.

28,62 % населения пришло на выборы

в Санкт-Петербурге

26,11 % населения пришло на выборы

в Москве

В Московской области явка оказалась чуть больше — 21,73 %. Отмечается, что для Москвы и Петербурга это самые низкие показатели с начала века.

Активнее всего голосовали в Кемеровской и Тюменской областях, а также в Чеченской Республике. В Кемеровской области явка составила 78,96 %, в Тюменской области — 74,3 %, а в Чечне — 72,16 %.