Партия «Единая Россия» продолжает лидировать на выборах в Государственную думу по федеральному округу с результатом 54,28 % по итогам обработки 80 % всех бюллетеней. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно данным на информационных табло Центризбиркома, второе место продолжает удерживать КПРФ с результатом в 13,61 %. Следом идет ЛДПР — 13,37 %. Четверку замыкает «Справедливая Россия», в настоящее время имеющая 6,17 %. Отмечается, что непарламентские партии по-прежнему не преодолевают ни 5-процентный, ни 3-процентный барьер по партийным спискам.

Место Партия Проценты

«Единая Россия» 54,28 %

КПРФ 13,61 %

ЛДПР 13, 37 %

«Справедливая Россия» 6, 17 %

Число непарламентских партий, проходящих в Госдуму по одномандатным округам, ранее уменьшилось с трех до двух за счет потери лидерства «Партией роста» в единственном одномандатном округе, который, по предварительным данным голосования, мог бы обеспечить партии депутатский мандат. В результате на места в Думе из непарламентских партий претендуют, по последним данным, только «Родина» и «Гражданская платформа» (у каждой по одному округу), а всего в нижнюю палату проходят шесть партий.

В целом выборы по одномандатным округам с подавляющим перевесом по итогам подсчета 80 % бюллетеней выигрывает «Единая Россия», получая 203 из 225 мест. По семь одномандатных округов удалось оставить за собой кандидатам, выдвинутым КПРФ и «Справедливой Россией», в пяти округах побеждает ЛДПР.

Явка, по данным обработки 80 % протоколов, составляет 47,91 %. Окончательные данные по явке будут озвучены на брифинге в ЦИК в 10:00.