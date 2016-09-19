Центральная избирательная комиссия обнародовала на выборы в Государственную думу, передает телеканал «Дождь».

47 % составила явка на выборы,

по итогам обработки 93 % бюллетеней

Отмечается, что это самая низкая явка на всю историю России. До этого самая низкая явка на выборы в Госдуму была в 1993 году — 54,81 %. В 2011 году явка составила 60,21 %, в 2007 году — 63,78 %, в 2003 году — 55,75 %.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова уже прокомментировала эти результаты.

Явка как явка элла памфилова, глава Центральной избирательной комиссии

Между тем, по результатам обработки 93 % бюллетеней, «Единая Россия» получает 54,28 % голосов, КПРФ — 13,45 %, ЛДПР – 13,24 %, а «Справедливая Россия» — 6,17% голосов. Памфилова выразила сожаление в связи с тем, что больше никакие партии не смогли преодолеть 5%-й барьер для избрания в Госдуму.

По одномандатным округам в Думу прошли 203 единоросса, по семь кандидатов от КПРФ и ЛДПР, лидер «Гражданской платформы» Рифат Шайхутдинов, один член партии «Родинаы», который был депутатом во фракции «Единой России» и самовыдвиженец Владислав Резник, член «Единой России».