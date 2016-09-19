Журнал Forbes обнародовал новую версию ежегодного рейтинга крупнейших частных компаний России. The Village публикует двадцатку лидеров.

Место Компания и сфера деятельности Выручка, млрд рублей

«Лукойл» Нефть и газ 5173,5

«Cургутнефтегаз» Нефть и газ 1002,6

«Магнит» Розничная торговля 950,6

X5 Retail Group Торговля 808,8

Vimpelcom Телекоммуникации 590,2

ГК «Мегаполис» Торговля 580,1

«Татнефть» Нефть и газ 552,7

Evraz Чёрная металлургия 537,6

UC Rusal Цветная металлургия 532,3

ГК ТАИФ Нефтехимия 524, 2

«Норильский никель» Цветная металлургия 506,1

НЛМК Чёрная металлургия 491,1

«Новатэк» Нефть и газ 475,3

МТС Телекоммуникации 431,2

«Северсталь» Чёрная металлургия 386,7

«Сибур Холдинг» Нефтехимия 379,9

ММК Чёрная металлургия 354,1

Группа «УГМК» Цветная металлургия 331,7

Мегафон Телекоммуникации 313,4

Группа «Т Плюс» Электроэнергетика 305,1

Абсолютным лидером по приросту выручки оказалась нефтекомпания «Лукойл». За 2014 год её доходы увеличились на 476 миллиардов рублей. Следом за «Лукойлом»как и в 2015 году, как и в 2015 году, идут «Сургутнефтегаз» и «Магнит».

Всего в список включены 200 компаний, в капитале которых государство и иностранные совладельцы участвуют не более чем на 50 %. Участники рейтинга ранжируются по выручке.