В Кремле отказались считать явку на выборах в Государственную думу низкой, приведя при этом в пример европейские страны. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Не нужно умалять значение той цифры, которое мы имеем. Ее нельзя назвать низкой. В подавляющем большинстве европейских стран явка гораздо ниже», — заявил Песков, добавив, что более высокая явка «приветствовалась бы», однако имеющиеся показатели отражают «ту пропорцию населения, которое участвует в политическом процессе».

Вместе с тем Песков согласился, что в городах явка оказалась ниже, чем в среднем по стране, но уточнил, что, по мнению правительства, это не повлияло «ни на сами результаты выборов, ни на их убедительность». Также пресс-секретарь Владимира Путина назвал очевидным, что «подавляющее большинство участвовавших в выборах высказалось в поддержку президента» и что действующий глава государства получил «внушительный вотум доверия от народа страны».

Ранее сообщалось, что в целом по стране явка на выборах составила 47,81 % — это самый низкий показатель в истории России. При этом явка на выборах в Госдуму в Москве составила 35,18 %. Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов связал низкий показатель с плохими погодными условиями. В целом по результатам обработки 93 % бюллетеней «Единая Россия» получает 54,28 % голосов, КПРФ — 13,45 %, ЛДПР — 13,24 %, а «Справедливая Россия» — 6,17 % голосов.

