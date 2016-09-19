Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию об уходе Радия Хабирова с поста заместителя начальника управления президента по внутренней политике, курирующего взаимодействие с палатами Федерального собрания. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Насколько мне известно, действительно, Хабиров уходит из управления по внутренней политике. Или уже ушел, или уходит», — рассказал Песков, уточнив, что он пока не видел соответствующего распоряжения, поскольку это «не должность, назначение на которую производится указом президента».

Также Песков отметил, что пока в точности не знаком с формулировкой, по которой Хабиров покидает свой пост. «Если я не ошибаюсь — по собственному желанию», — добавил пресс-секретарь.

Ранее об уходе Хабарова сообщило издание «РБК» со ссылкой на двух собеседников в президентской администрации. Один из собеседников объяснил решение тем, что Хабиров «взаимодействовал с Государственной думой, и новому созыву понадобится новый куратор». Вместе с тем «РБК» со ссылкой на источник, близкий к руководству палаты, и чиновника из президентской администрации уточнило, что новым кремлевским куратором Госдумы вместо Радия Хабирова станет нынешний глава аппарата Общественной палаты Сергей Смирнов.