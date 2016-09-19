Digital-директор Esquire Даниил Трабун запустил в социальной сети Facebook флешмоб #роспорнобзор в поддержку крупнейших порносайтов PornHub и YouPorn, о блокировке которых стало известно 14 сентября.

Сам Трабун выложил на своей странице видео, где пересказывает ролик «Сводный брат застает свою сестру с большим дилдо и после этого трахает ее». При этом журналист так прокомментировал свою идею: «С одной стороны порнографию в России блокируют (см. Pornhub), с другой — крупнейшая социальная сеть „ВКонтакте“ в России является еще и крупнейшей в мире порносоцсетью. <...> На государственном уровне насаждается ханжеская стерильная и консервативная позиция, которая при этом никак не объясняется — дискуссии нет. Эта нездоровая двойственность выражается и в отсутствии нейтрального лексикона, которым мы про секс можем говорить. Поэтому мы придумали #роспорнобзор».

На прошлой неделе в России заблокировали Pornhub и YouPorn. Как это обычно бывает, даже сам судья не помнит за что. С одной стороны порнографию в России блокируют (см. Pornhub), с другой — крупнейшая социальная сеть ВКонтакте в России является еще и крупнейшей в мире порносоцсетью. И меняет цвет галочки «Искать без ограничений» на корпоративные цвета Pornhub, то ли в поддержку, то ли издеваясь над Роскомнадзором. На государственном уровне насаждается ханжеская стерильная и консервативная позиция, которая при этом никак не объясняется — дискуссии нет. Эта нездоровая двойственность выражается и в отсутствии нейтрального лексикона, которым мы про секс можем говорить. Поэтому мы придумали #роспорнобзор. — Выбираем порноролик — Включаем камеру и пересказываем его во всех подробностях — Тренируем собственную открытость — Выступаем против ханжества Как вы понимаете, разблокировать нужно в первую очередь себя. Буду отмечать тут тех, кто поучаствовал в «акции»: Mikhail Levin, Daniyar Shekebayev, Artem Makarskiy, Vasily Sonkin, Nikola Prorokov, Vasily Milovidov, Olesya Iva, Liza Volokhova, Istomina Natalia, Nastassja Popova, Max Lyubavin Jr.

Опубликовано Даниилом Трабуном 18 сентября 2016 г.

Идею вскоре подхватили другие пользователи соцсети.

ОШЕЛОМЛЁННАЯ АЗИАТКА ЛЮБИТ ВКУС ТЕМНОГО МЯСА #роспорнобзор Ну вы все знаете, запретили Порнхаб. Когда меня попросили в честь этого события пересказать какой угодно порноролик, я сразу полез искать что-то смешное. Все это ради открытости, меньшего ханжества и продолжения дискуссии о том, получается у нас говорить о сексе или нет. Я не люблю порно. Выросший на эротике по «Рен-ТВ» и TV1000, а также журналах «Андрей» и «Максим», я в какой-то момент подумал о том, что все ролики, которые попадаются мне на глаза, построены по одной практически схеме — они не выходят за рамки своих жанров, будь то гэнг бэнг, кастинг, сводные родственники и так далее, даже позы из раза в раз одни и те же. Видимо, когда ты молод, ты еще можешь позволить себе полагаться на воображения и воспоминания (когда и память, и фантазия не подводят), чем я и руководствуюсь. Впрочем, при всем моем отношении к порно я не считаю, что его нужно запрещать (и вообще не считаю, что что-либо достойно запрета). Индустрия порно достаточно неоднозначна и это тема для многочасовых разговоров, но есть и положительные моменты. Многие пары смотрят порно вместе, в Японии распространение самых разнообразных фетишей помогло снизить число изнасилований, порно с успехом может быть темой для минутного разговора на вечеринке, и так далее. Поэтому выросшее за последние пару дней использование friGate и Tor я могу только приветствовать — а на этом видео я пересказываю один из роликов, одновременно и помогая людям без анонимайзеров, и подтверждая свою точку зрения, и протестуя против нее. Короче. Порнхаб, живи.

Опубликовано Артемом Макарским 18 сентября 2016 г.

МОЛОДАЯ МАМАША ПОЛУЧИЛА ТОЛСТЫЙ ЧЛЕН У нас запретили Порнхаб и Юпорн. Это, конечно, не особо проблема, кто ищет, тот всегда найдет. Но это все равно как минимум глупо, Россия любит порно, все его смотрят, и это нормально, полезно, классно. Учитывая, какое огромное количество порноактрис и актеров из России, порно тоже любит нашу страну. Поэтому я хочу выразить свой небольшой протест и пересказать вам небольшой ролик, где Джеймс Дин жарит в задницу Фару Эйбрехем. Посмотреть его на порнхабе у вас не получится уже, зато вы услышите мои комментарии — что происходит, кто есть кто, какие про Джеймса Дина ходят слухи, и какое у видео качество. Бабушка, может тебе не стоит смотреть. Если ты вообще до этого места дочитала. #роспорнобзор

Опубликовано Василием Сонькиным 18 сентября 2016 г.

Best Friends For Sex Игрок трахает милых девочек-покемонов #роспорнобзор При том, что мейнстрим-порнография объюсиф as fuck, речь сейчас не об этом, а о том, что цезура — это ещё большее насилие и путь в тотальное ханжество, лицемерие и изоляцию, где не только о сексе, а вообще ни о чем честный разговор не возможен. И вообще какого хрена?! Запрещено запрещать!

Опубликовано Istomina Natalia 18 сентября 2016 г.

О полной блокировке PornHub на территории России стало известно 14 сентября. Сайт попал в черный список по решению Бутурлиновского районного суда Воронежской области. Роскомнадзор сопроводил новость о включении PornHub в реестр советом «познакомиться с кем-нибудь в реальной жизни». Ведомство также отказалось от предложения премиум-аккаунта в обмен на снятие блокировки, пояснив, что «демография — не товар». Российским пользователям представители PornHub предложили смотреть порно на «зеркале» в зоне .ru.