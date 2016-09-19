ОШЕЛОМЛЁННАЯ АЗИАТКА ЛЮБИТ ВКУС ТЕМНОГО МЯСА #роспорнобзор Ну вы все знаете, запретили Порнхаб. Когда меня попросили в честь этого события пересказать какой угодно порноролик, я сразу полез искать что-то смешное. Все это ради открытости, меньшего ханжества и продолжения дискуссии о том, получается у нас говорить о сексе или нет. Я не люблю порно. Выросший на эротике по «Рен-ТВ» и TV1000, а также журналах «Андрей» и «Максим», я в какой-то момент подумал о том, что все ролики, которые попадаются мне на глаза, построены по одной практически схеме — они не выходят за рамки своих жанров, будь то гэнг бэнг, кастинг, сводные родственники и так далее, даже позы из раза в раз одни и те же. Видимо, когда ты молод, ты еще можешь позволить себе полагаться на воображения и воспоминания (когда и память, и фантазия не подводят), чем я и руководствуюсь. Впрочем, при всем моем отношении к порно я не считаю, что его нужно запрещать (и вообще не считаю, что что-либо достойно запрета). Индустрия порно достаточно неоднозначна и это тема для многочасовых разговоров, но есть и положительные моменты. Многие пары смотрят порно вместе, в Японии распространение самых разнообразных фетишей помогло снизить число изнасилований, порно с успехом может быть темой для минутного разговора на вечеринке, и так далее. Поэтому выросшее за последние пару дней использование friGate и Tor я могу только приветствовать — а на этом видео я пересказываю один из роликов, одновременно и помогая людям без анонимайзеров, и подтверждая свою точку зрения, и протестуя против нее. Короче. Порнхаб, живи.