Digital-директор Esquire Даниил Трабун запустил в социальной сети Facebook флешмоб #роспорнобзор в поддержку крупнейших порносайтов PornHub и YouPorn, о блокировке которых стало известно 14 сентября.
Сам Трабун выложил на своей странице видео, где пересказывает ролик «Сводный брат застает свою сестру с большим дилдо и после этого трахает ее». При этом журналист так прокомментировал свою идею: «С одной стороны порнографию в России блокируют (см. Pornhub), с другой — крупнейшая социальная сеть „ВКонтакте“ в России является еще и крупнейшей в мире порносоцсетью. <...> На государственном уровне насаждается ханжеская стерильная и консервативная позиция, которая при этом никак не объясняется — дискуссии нет. Эта нездоровая двойственность выражается и в отсутствии нейтрального лексикона, которым мы про секс можем говорить. Поэтому мы придумали #роспорнобзор».
Идею вскоре подхватили другие пользователи соцсети.
О полной блокировке PornHub на территории России стало известно 14 сентября. Сайт попал в черный список по решению Бутурлиновского районного суда Воронежской области. Роскомнадзор сопроводил новость о включении PornHub в реестр советом «познакомиться с кем-нибудь в реальной жизни». Ведомство также отказалось от предложения премиум-аккаунта в обмен на снятие блокировки, пояснив, что «демография — не товар». Российским пользователям представители PornHub предложили смотреть порно на «зеркале» в зоне .ru.
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