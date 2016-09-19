Представители общественного движения «Голос» рассказали о том, что на выборах в Государственную думу в день голосования 18 сентября было допущено большое количество нарушений. Сообщение опубликовано на официальном сайте организации.

«Движение „Голос“, оценивая избирательную кампанию 2016 года, делает вывод, что выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва далеки от того, чтобы называться по-настоящему свободными и справедливыми», — отмечается в публикации.

Так, в заявлении организации говорится, что на выборах по-прежнему «широко используется административный ресурс», а «Единая Россия» «доминирует в средствах массовой информации». В «Голосе» утверждают, что были зафиксированы факты вброса бюллетеней, «круизные голосования», принуждение к выборам и другие нарушения. При этом в организации отмечают, что Центральная избирательная комиссия реагировала на сообщения о нарушениях «оперативно и принципиально».

Вместе с тем с заявлением о ходе выборов в Госдуму выступили наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Как говорится в заявлении ОБСЕ, «ЦИК обеспечил значительную прозрачность выборов, однако всем участникам избирательного процесса не были предоставлены равные права, а на исход голосования повлияли многочисленные ограничения, в том числе неравноправный доступ политиков к СМИ, которые контролируются государством».

Ранее появилась информация о том, что Следственный комитет России завел уголовное дело о фальсификации итогов голосования в отношении секретаря одной из участковых избирательных комиссий в Ростовской области. Тогда председатель ЦИК Элла Памфилова отказалась уточнить подробности, но добавила, что «скоро это станет достоянием общественности». Также, по данным главы ЦИК, были отменены итоги голосования на одном из участков в Дагестане. Кроме того, сообщалось о вбросе на участке № 2211 в Нижнем Новгороде. Как передавал ТАСС, итоги выборов по этому участку отменят.