Мещанский районный суд Москвы признал сотрудника рекламного агентства «Лайса» виновным в коммерческом подкупе начальника Казанского вокзала. Работнику «Лайсы» назначили штраф в 42 миллиона рублей. Об этом сообщает информагентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«В результате коммерческого подкупа должностному лицу вокзала была передана сумма в размере 1 миллион 50 тысяч рублей за общее покровительство организации и предупреждение о предстоящих проверках», — сообщили в пресс-службе. По версии следствия, руководитель одного из отделов «Лайсы» с июля 2013 года по январь 2016 года передавал начальнику Казанского вокзала Москвы по 35 тысяч рублей ежемесячно. За эти деньги глава вокзала соглашался не запрещать неправомерно размещать рекламу на территории вокзала.

Суд назначил нарушителю наказание в виде штрафа в размере 42 миллиона рублей с лишением права занимать определенные должности, «связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, в коммерческих и иных организациях сроком на два года».

В пресс-службе уточнили, что расследование уголовного дела в отношении начальника Казанского вокзала пока не окончено.

В апреле начальнику Казанского вокзала Сергею Донецкому предъявили обвинение в получении взятки. Его задержали с поличным в служебном кабинете. Сам Донецкий не признаёт вины.