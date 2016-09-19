Роскомнадзор заблокировал российское зеркало порносайта Pornhub. Это следует из данных Единого реестра запрещенной информации, согласно которым доступ к сайту www.pornhub.ru/ ограничен по решению Крыловского и районного суда Краснодарского края от 10.07.2015. В свою очередь, Роскомсвобода отмечает, что сайт был внесен в реестр 19 сентября.

О блокировке доступа к основному сайту порноресурса www.pornhub.com в России стало известно 14 сентября. Сайт попал в черный список по решению Бутурлиновского районного суда Воронежской области.

Роскомнадзор сопроводил новость о включении Pornhub в реестр советом «познакомиться с кем-нибудь в реальной жизни». Ведомство также отказалось от предложения премиум-аккаунта в обмен на снятие блокировки, пояснив, что «демография — не товар». Российским пользователям представители Pornhub предложили смотреть порно на «зеркале» в зоне .ru.