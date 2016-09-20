Новым директором школы № 57, оказавшейся в центре скандала из-за отношений одного из учителей с ученицами, назначили руководителя лицея № 1581 Александра Тверского. Его заместителем стал бывший проректор Российской экономической школы Андрей Бремзен. Об этом один из членов управляющего совета школы Илья Ноткин сообщил в Facebook.

Новое руководство приступило к работе 20 сентября. Планируется, что Тверской возьмет на себя административные функции, в том числе работу с документами и взаимодействие с правоохранительными органами, а Бремзен займется «содержательной работой» — общением с учителями, подбором новых кадров и научным руководством. Со временем последний планирует пройти аттестацию и стать «полноценным директором».

Ситуацию в школе № 57 начали обсуждать после того, как журналист Екатерина Кронгауз рассказала на своей странице в Facebook, что на протяжении 16 лет учитель истории одной из московских школ вступал в отношения со своими ученицами. В посте не упоминается номер школы и имя педагога, однако из комментариев понятно, что речь идет об одной из самых престижных школ Москвы — школе № 57 — и о преподавателе истории Борисе Меерсоне, который уволился в августе 2016 года. После этого бывшие ученики школы начали рассказывать истории о своих отношениях с Меерсоном, а родители заявили, что он был не единственным педагогом, вступавшим в отношения с детьми.