В России запретили секту «Аум Синрикё»
Верховный суд России запретил деятельность на территории страны тоталитарной секты «Аум Синрикё». Об этом сообщает «Интерфакс».
Таким образом, суд удовлетворил иск российской Генеральной прокуратуры, заседание по которому проходило в закрытом режиме. Уточняется, что Генпрокуратура попросила Верховный суд запретить в стране деятельность секты 13 сентября.
5 апреля 2016 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 239 Уголовного кодекса (организация или объединение, деятельность которого сопряжена с причинением вреда здоровью граждан) по факту деятельности секты. По версии СК, организаторы объединения «Аум Синрикё» в Москве и Санкт-Петербурге применяли «физическое и психологическое давление на граждан, чтобы они делали пожертвования и отдавали свое имущество».
«Аум Синрикё» — это религиозная синкретическая экстремистская секта, основанная Секо Асахарой. Всемирную известность организация получила после террористического акта в метро Токио 20 марта 1995 года. В ходе пяти скоординированных атак сектанты распылили отравляющий газ зарин в токийском метрополитене. В результате погибли 13 человек и пострадали около 6 тысяч. Позднее 13 членов секты, включая Асахару, были приговорены к смертной казни. Всего обвинения по этому делу были предъявлены 188 представителям «Аум Синрикё».
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