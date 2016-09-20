Верховный суд России запретил деятельность на территории страны тоталитарной секты «Аум Синрикё». Об этом сообщает «Интерфакс».

Таким образом, суд удовлетворил иск российской Генеральной прокуратуры, заседание по которому проходило в закрытом режиме. Уточняется, что Генпрокуратура попросила Верховный суд запретить в стране деятельность секты 13 сентября.

5 апреля 2016 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 239 Уголовного кодекса (организация или объединение, деятельность которого сопряжена с причинением вреда здоровью граждан) по факту деятельности секты. По версии СК, организаторы объединения «Аум Синрикё» в Москве и Санкт-Петербурге применяли «физическое и психологическое давление на граждан, чтобы они делали пожертвования и отдавали свое имущество».

«Аум Синрикё» — это религиозная синкретическая экстремистская секта, основанная Секо Асахарой. Всемирную известность организация получила после террористического акта в метро Токио 20 марта 1995 года. В ходе пяти скоординированных атак сектанты распылили отравляющий газ зарин в токийском метрополитене. В результате погибли 13 человек и пострадали около 6 тысяч. Позднее 13 членов секты, включая Асахару, были приговорены к смертной казни. Всего обвинения по этому делу были предъявлены 188 представителям «Аум Синрикё».