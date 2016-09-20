Из института психологии имени Выготского при Российском государственном гуманитарном университете уволились еще 11 преподавателей. Об этом The Village рассказали сотрудники университета.

По их словам, увольнения связаны с конфликтом между преподавательским составом института и новым руководством вуза. В частности, университет покидают руководители некоторых кафедр, например заведующие кафедрами социальной и юридической психологии, психологии личности, психологии познания, психологического консультирования, психологического проектирования, нейро- и патопсихологии, а также Центра кросскультурных исследований. На встрече со студентами, которая прошла вечером в понедельник, ректор РГГУ Евгений Ивахненко заявил, что, возможно, некоторые кафедры будут объединены. Видеозапись встречи можно посмотреть на сайте и в приложении Periscope.

Ранее стало известно, что из института психологии имени Выготского ушли 12 сотрудников. Таким образом, общее число уволившихся достигло 23 человек.

В марте 2016 года в РГГУ сменился ректор. Эту должность занял Евгений Ивахненко, после чего в вузе начались увольнения. В конце марта о своем увольнении заявили 15 профессоров РГГУ. По их словам, руководство вуза решило уволить их из-за несогласия с действиями ректора. После появления этой информации в социальных сетях и СМИ Ивахненко выступил во дворе вуза и пообещал, что все эти преподаватели останутся в вузе.