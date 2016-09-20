Сторона защиты полковника министерства внутренних дел Дмитрия Захарченко пожаловалась в прокуратуру на незаконную прослушку Федеральной службы безопасности, материалы которой позволили его задержать. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на адвоката Захарченко, Юрия Новикова.

«Оперативно-розыскные мероприятия, ограничивающие конституционные права нашего доверителя, в нарушение требований закона проводились в отсутствие судебного решения», — рассказал Новиков, отметив, что речь идет о записях разговоров его подзащитного. Адвокат также уточнил, что имеющиеся в деле стенограммы разговоров «не содержат доказательств вины полковника». Ранее сам Захарченко заявлял, что знает о том, что за ним следят, и что записанные ФСБ слова «были только шутками».

Вместе с тем, согласно законодательству, оперативники обязаны получать разрешение суда на проведение оперативно-розыскных мероприятий. В исключительных случаях они могут быть проведены без решения суда, но впоследствии соответствующее ходатайство все равно должно быть подано в суд.

Дмитрия Захарченко арестовали в Москве 10 сентября. Ему инкриминируют получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и препятствование осуществлению правосудия. По результатам обысков у полковника обнаружили валюту на общую сумму в 9 миллиардов рублей. Впоследствии правоохранителям также удалось найти 300 миллионов евро на зарубежных счетах семьи арестованного.

Сейчас следствие рассматривает три версии появления этих денег. По одной из них, Дмитрий Захарченко и его отец Виктор оказывали помощь по обналичиванию и выводу активов проблемных банков за границу. По другой версии, Захарченко лишь курировал работу сторонней группировки, оказывавшей банкирам аналогичные услуги. Третья же — новая — версия напрямую связана с особенностями его профессиональной деятельности. Предполагается, что сотрудник антикоррупционного главка МВД мог присваивать откаты, предназначавшиеся топ-менеджерам нефтяных компаний. Он отслеживал подозрительные контракты в топливной сфере и, предположительно, вмешивался в процесс на финальной стадии, чтобы припугнуть участников последствиями и забрать деньги себе.

Следствие уже направило запрос в Федеральную резервную систему США, чтобы попытаться выяснить происхождение 120 миллионов долларов наличными, которые нашли при обысках у Захарченко дома и на работе. Деньги хранились в заводской упаковке ФРС и не распаковывались с тех пор, как их привезли в Россию из США. Предполагается, что американское ведомство поможет установить, какому именно банку они предназначались.