Почти 300 тысяч российских пенсионеров, постоянно проживающих за рубежом, не получат разовую выплату в размере 5 тысяч рублей, которой заменена дополнительная индексация пенсий в 2016 году: в законопроекте, внесенном в Государственную думу 20 сентября, указано, что право на такую выплату имеют только «лица, постоянно проживающие на территории России», получающие пенсию от Пенсионного фонда страны по состоянию на 31 декабря 2016 года. Об этом сообщает «РБК».

В пресс-службе министерства труда изданию подтвердили, что проживающим за границей пенсионерам выплата не полагается. При этом источник «РБК», близкий к одному из высших судов России, заявил, что если законопроект будет принят без изменений, то живущие за границей россияне-пенсионеры могут обратиться в Конституционный суд.

В Минтруде, в свою очередь, отметили, что законопроект о разовой выплате Конституцию не нарушает, добавив, что «в силу норм Конституции России реализация решения о единовременной выплате относится к полномочиям законодателя».

Ранее сообщалось, что власти приняли решение заменить доиндексацию пенсий разовой выплатой в размере 5 тысяч рублей. Деньги работающие и неработающие пенсионеры получат в январе 2017 года. Как подсчитал Slon Magazine, в результате замены индексации на разовую выплату за три года (с 2016-го по 2018-й) пенсионеры недополучат в общей сложности 38 тысяч рублей (без учета инфляции). При этом премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что «лучше, когда в этих условиях будет единократная выплата, когда что-то можно купить к празднику, еще что-то сделать, чем будет размазано тонким слоем и вообще не чувствоваться никак». Он также добавил, что для реализации этого решения дополнительно потребуется более 200 миллиардов рублей. Вместе с тем, по словам премьера, следующие индексации пенсий в 2017 году будут проведены в обычном порядке и в полном объеме — первая из них состоится в феврале.