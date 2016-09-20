Бар «Редакция», располагающийся в Столешниковом переулке, закроется после двух прощальных вечеринок 23 и 24 сентября. Об этом The Village рассказал владелец заведения Андрей Ходорченков.

Закрыться мы, прямо скажем, решили не вчера, и для этого есть основания. Накопилась определенная усталость, плюс не все получилось и не все пошло как нужно. Этот год был тяжелее, чем год предыдущий. Могу сказать точно — в том виде, в каком „Редакция“ существовала последнее время, она больше существовать не будет. В нынешнем состоянии это невозможно и не нужно. На каком-то этапе мы были успешны, на каком-то нет, может, немного просчитались с концепцией. В общем, удержать заведение на стабильном уровне не удалось Андрей ходорченков, владелец бара «Редакция»

Также Ходорченков отметил, что одной, но при этом не самой главной из причин закрытия «Редакции» стали возросшие цены на алкоголь. Вместе с тем владелец бара не назвал конкретных планов относительно помещения, в котором располагалось заведение, а также дальнейшей судьбы бренда. «Может быть, этот же формат появится в другом помещении, или в этом помещении будет что-то другое на ту же тему — пока не могу сказать», — добавил Ходорченков.

Бар «Редакция» работает уже два года. Сначала это происходило в закрытом режиме, а 28 ноября 2014 года состоялось официальное открытие.