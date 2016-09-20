Сотрудники полиции не допустили проведения в центре Москвы акции протеста таксистов против понижения тарифов таксомоторного агрегатора «Яндекс.Такси». Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что несколько таксистов на своих машинах попытались провести на улице Тимура Фрунзе акцию протеста против новых тарифов «Яндекс.Такси». Прибывшие на место сотрудники полиции уведомили собравшихся о неправомерности их акции, после чего таксисты уехали. Сотрудники полиции при этом не стали никого задерживать на месте.

В свою очередь в пресс-службе «Яндекс.Такси» сообщили, что у офиса компании собралось несколько машин. «В какой-то момент говорилось, что проезжую часть перекрыли. На месте работали сотрудники ГИБДД, которые оперативно среагировали на ситуацию», — рассказали в пресс-службе, добавив, что «согласованного с властями митинга не планировалось». Вместе с тем представители «Яндекса» заявили, что ничего не знали о готовящейся акции.

Ранее появилась информация о том, что сервис «Яндекс.Такси» снизил минимальную стоимость поездок на всех тарифах. Минимальная стоимость поездки по тарифу «Эконом» уменьшилась в два раза — с 199 до 99 рублей. Для тарифов «Комфорт», «Комфорт+» и «Минивэн» стоимость минимальной поездки снизилась на 100 рублей до 199 рублей, для тарифа «Бизнес» — до 299 рублей.

