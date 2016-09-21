Федеральная служба безопасности настаивает на необходимости проводить расшифровку всего интернет-трафика на территории России в реальном времени с возможностью его анализа по ключевым параметрам — например, по запросу «бомба». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, таким в ФСБ представляют один из вариантов исполнения нового пакета антитеррористических поправок, разработанных Ириной Яровой и Виктором Озеровым. Минкомсвязи и Минпромторг также занимаются этим вопросом, но предлагают расшифровывать трафик только тех абонентов, которые уже привлекли внимание правоохранительных органов.

В качестве одного из вариантов расшифровки рассматривается установка на сетях операторов оборудования, способного выполнять атаку типа Man in the Middle. Ее суть заключается в том, что аппаратура декодирует перехваченный от сервера трафик, а перед отправкой пользователю заново шифрует его SSL-сертификатом, выданным российским удостоверяющим центром. Анализ же нешифрованного и уже расшифрованного трафика планируется проводить с помощью систем Deep Packet Inspection, которые и сейчас применяются многими операторами, например, для фильтрации контента по спискам Роскомнадзора.

Госдума приняла новые антитеррористические поправки авторства Ирины Яровой и Виктора Озерова 24 июня. 29 июня их одобрили в Совете Федерации. А 7 июля стало известно, что закон подписал президент России Владимир Путин.

Критиков закона беспокоит, что «пакет Яровой» обязывает операторов связи и организаторов распространения информации вроде «Яндекса», «ВКонтакте» и Mail.Ru Group хранить содержание разговоров и переписки клиентов в течение шести месяцев, а метаданные об их активности — на протяжении трех лет. Для этого компаниям придется провести глобальную модернизацию сетей и создать системы идентификации звонков и управления полученными данными, что требует от них затрат на несколько триллионов рублей. Из-за этого ожидается подорожание услуг связи и снижение качества сервиса.