Власти Москвы приняли решение сохранить Библиотеку украинской литературы и передать ее Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени М. И. Рудомино. Об этом сообщает информагентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма.

Уточняется, что собрание Библиотеки украинской литературы станет основой фонда Центра славянских культур, создаваемого на базе «Иностранки».

«Книжная коллекция центра будет сформирована как из фондов самой „Иностранки“, так и в сотрудничестве с библиотеками стран — участниц Форума славянских культур и другими культурными институтами. Основу коллекции составит книжное собрание Библиотеки украинской литературы, которую „Иностранке“ передает департамент национальной политики, межрегиональных связей и туризма Москвы», — говорится в сообщении.

По планам властей, центр станет площадкой для проведения встреч с писателями, деятелями культуры и представителями творческих профессий стран, участвующих в Форуме славянских культур, и будет координировать издательские проекты. Сам проект Библиотеки иностранной литературы по созданию Центра славянских культур был впервые презентован в июле 2016 года.

Ранее сообщалось, что Пресненский суд Москвы продлил до 28 октября домашний арест директору Библиотеки украинской литературы Наталье Шариной, обвиняемой в растрате и экстремизме. Шарина находится под домашним арестом с 30 октября 2015 года. По данным следствия, она распространяла среди читателей книги украинского общественного деятеля Дмитрия Корчинского, которые суд признал экстремистскими. Против Шариной завели дело по статье 282 Уголовного кодекса — «Возбуждение национальной ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Позже ей также предъявили обвинение в растрате.