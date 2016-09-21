Московские водители такси собираются объявить бойкот сервису «Яндекс.Такси». Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Таксисты считают, что снижение минимальной стоимости поездки через «Яндекс» с 199 до 99 рублей ведет к «несправедливой конкуренции», и заявляют, что не собираются во время забастовки принимать заказы от онлайн-сервиса. «Присоединяйся к бойкоту Яндекс-заказов 23–26 сентября! Не работай с ними в эти дни и объясняй коллегам. Иначе останемся без работы и без штанов. Бойкот „Яндексу“!» — говорится в их заявлении.

Вечером 20 сентября сотрудники полиции Москвы пресекли проведение в центре города акции протеста против изменения тарифов сервиса «Яндекс.Такси». Несколько таксистов прибыли на своих машинах на улицу Тимура Фрунзе, но полиция сообщила им о неправомерности готовящейся акции. После этого таксисты уехали.

Ранее сообщалось, что сервис «Яндекс.Такси» снизил минимальную стоимость поездок на всех тарифах. Минимальная стоимость поездки по тарифу «Эконом» уменьшилась в два раза — с 199 до 99 рублей. Для тарифов «Комфорт», «Комфорт+» и «Минивэн» стоимость минимальной поездки снизилась на 100 рублей — до 199 рублей, для тарифа «Бизнес» — до 299 рублей.

