Федеральная служба безопасности России объединила уголовное дело в отношении троих высокопоставленных сотрудников Следственного комитета страны с делом об организации преступного сообщества вором в законе Захарием Калашовым, известным как Шакро Молодой. Об этом сообщает информагентство «Росбалт» со ссылкой на неназванный источник.

По данным агентства, в деле могут появиться новые фигуранты. Также «Росбалт» уточняет, что после ареста руководителя управления собственной безопасности СК Михаила Максименко, его заместителя Александра Ламонова и заместителя главы управления СК по Москве Дениса Никандрова были допрошены двое сотрудников главного управления уголовного розыска министерства внутренних дел, а именно замначальников разных отделов.

«Были установлены неоднократные личные встречи этих сотрудников с Захарием Калашовым. Они подтверждают факты встреч, но заявляют, что встречи проводились в оперативных целях: мол, таким образом собиралась нужная информация. Однако имеющиеся сведения ставят эти показания под большое сомнение», — заявил источник издания.

В июле 2016 года сотрудники ФСБ провели обыски в здании Главного следственного управления СКР по Москве. По итогам задержали троих подозреваемых в получении взятки в особо крупном размере — как минимум в миллион долларов. Позднее стало известно, что Следственный комитет проводит масштабную внутреннюю реформу, которая в первую очередь касается коррупционно опасных подразделений. Калашова арестовали в том же месяце по делу о вымогательстве, в августе на него завели дело об организации преступного сообщества.