Синоптики объявили в Москве и Подмосковье предпоследний, оранжевый, уровень погодной опасности на четверг, 22 сентября, в связи с ожидающимися ливнями. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

«Оранжевый уровень означает, что погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — уточнили в метеослужбе. Также действует предупреждение об усилении ветра — в столичном регионе его порывы будут достигать 18 метров в секунду.

По данным синоптиков, в четверг в Москве и области в течение дня может выпасть до 15 миллиметров осадков, что составляет почти четверть сентябрьской нормы (65 миллиметров). Саму вероятность обильных осадков метеорологи оценили в 95 %. При этом, по их словам, в пятницу, 23 сентября, дожди будут не столь интенсивными — ожидается до пяти миллиметров осадков.

