Официанты одного из ресторанов сети грузинской кухни Saperavi Cafe в Москве запретили посетительнице зарядить ее телефон. Девушка написала об этом в своем аккаунте в Facebook. В комментариях под постом началась дискуссия с участием совладелицы заведения Хатуны Колбаи.

Рестораторы, а что за новье в сервисе "у нас нельзя зарядить телефон - правило такое"? В Saperavi Cafe расшаркались, но зарядить не дали, пришлось шустро сворачивать ужин и мчать к розетке - звонка ждала. Опубликовано Кристиной Холло 20 сентября 2016 г.

Совладелица московской сети Saperavi Cafe Хатуна Колбая в комментарии к посту заявила, что отказ от подзарядки гаджетов — принципиальная позиция заведения. При этом она не уточнила, чем оправдана такая позиция, пояснив лишь, что этому правилу год и оно не имеет отношения к сервису: «Сервис — это техническая сторона, как оказать услугу: принять заказ, принести заказ, чистота помещения. Где-то нельзя расплачиваться карточками, где-то берут бронь за столики. У нас не заряжают гаджеты», — пояснила Колбая, уточнив, что сама везде носит с собой переносные зарядки.

Другие участники дискуссии отметили, что подобные ситуации идут вразрез с представлениями о гостеприимстве грузинских заведений, а кто-то напомнил, что заведение также не принимает оплату картами. При этом нашлись те, кто посоветовал «серьезным, адекватным и ответственным людям» носить с собой несколько телефонов или ходить в другие заведения типа «Шоколадницы», где нет проблем с зарядками.