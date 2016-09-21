Результаты выборов в Государственную думу, прошедших 18 сентября, отменены на девяти избирательных участках. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, передает ТАСС.

По словам Памфиловой, после рассмотрения всех жалоб количество участков, результаты которых признают недействительными, может увеличиться. В настоящее время результаты голосования отменены на участке 123 в Адыгее, где «невозможно с достоверностью определить результаты волеизъявления», а также на участке 1669 в Дагестане и участке 574 в Мордовии, где был обнаружен «факт превышения числа бюллетеней в ящиках для голосования над числом бюллетеней, выданных избирателям».

Кроме того, результаты отменены в Белгородской области (1198 участок), Нижегородской области (участки 2211, 2411), Ростовской области (участок 1958) и на участках 2269 и 1353 в Санкт-Петербурге.

По итогам выборов в Государственную думу партия «Единая Россия» получила 343 из 450 мест в нижней палате парламента. Вместе с тем наблюдатели и участники сообщили о многочисленных нарушениях, в том числе о вбросах бюллетеней, многократном голосовании одних и тех же людей и «каруселях».