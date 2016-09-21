На востоке Москвы трое неизвестных на автомобиле марки BMW похитили девушку. Об этом сообщает информагентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

«Вечером 21 сентября на улице Вешняковской в районе дома № 22 трое неизвестных насильно посадили девушку в автомобиль BMW черного цвета с московскими номерами и скрылись», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что полиция ввела по городу план «Перехват». Проводится розыск автомобиля с подозреваемыми и похищенной девушкой.

