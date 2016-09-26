В министерстве юстиции предложили сделать обязательным получение согласия родителей при вступлении в брак в 16 лет — поправки собираются внести в статью 13 Семейного кодекса России. Соответствующий законопроект размещен на сайте правительства.

В пояснительной записке говорится, что в настоящий момент разрешение на заключения брака лицами, достигшими возраста 16 лет, выдается органами местного самоуправления. При этом согласие родителей лиц, достигших возраста 16 лет, на заключение брака в действующей редакции Семейного кодекса не предусмотрено.

В законопроекте Минюста предлагается указать в соответствующей статье Семейного кодекса, что органы местного самоуправления могут регистрировать брак лиц, достигших 16 лет, только «при наличии уважительных причин и согласия родителей (лиц, их заменяющих)». Статью 13 также предлагается дополнить положением, что «в случае отсутствия согласия родителей (лиц, их заменяющих) на заключение брака лицами, достигшими возраста 16 лет, возникшие разногласия разрешаются органом опеки и попечительства».

В России официально можно вступать в брак с 18 лет. При наличии уважительных причин органы местного самоуправления могут разрешить заключение брака лицам, достигшим 16-летнего возраста. Вместе с тем в нескольких субъектах страны в брак при особых обстоятельствах можно вступить и начиная с 14 лет. Разрешения на браки лицам до 16 лет выдают региональные органы власти.