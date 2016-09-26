Суд арестовал Александра Петрунько, облившего мочой фотографии Джока Стёрджеса на выставке в Центре фотографии имени братьев Люмьер. Об этом сообщает интернет-издание «Медуза».

Мужчину признали виновным в мелком хулиганстве и приговорили к аресту на восемь суток. Максимальный срок ареста за это административное правонарушение составляет 15 суток.

В суде Петрунько заявил, что действовал в соответствии с «гражданским долгом». Также он отметил, что облил фотографии не мочой, а лечебной грязью из Крыма.

Выставка Джока Стёрджеса в Центре фотографии имени братьев Люмьер открылась 8 сентября и должна была проработать до конца месяца, однако 25 сентября руководство галереи согласилось закрыть ее после проверки Общественной палаты. Ранее в этот день вход на выставку заблокировали активисты из движения «Офицеры России».

Выставка вызвала недовольство у православных активистов, которые заявили, что фотографии Стёрджеса являются детской порнографией. Такое же мнение высказала детский омбудсмен Анна Кузнецова. Она попросила прокуратуру проверить экспозицию. Представители Общественной палаты, однако, не нашли снимков, вызвавших наибольший резонанс в Сети.