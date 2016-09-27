Телеканал «Дождь» рассказал о дружеских связях президента России Владимира Путина с экс-акционером нефтетрейдинговой компании Gunvor Петром Колбиным. Последний оказался бывшим владельцем квартир, которые теперь принадлежат бабушке Алины Кабаевой. Полная версия репортажа «Дорогой Петр» опубликована на сайте телеканала.

О каких квартирах идет речь?

Выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество свидетельствуют, что в декабре 2015 года бабушка Алины Кабаевой Анна Зацепилина стала владелицей трех квартир в элитных районах Москвы и Санкт-Петербурга.

Две квартиры общей площадью в 601 квадратный метр расположены в семиэтажном доме клубного типа в Москве по адресу Арбат, 18. По данным «Новой газеты», в этом строении находятся всего 10 квартир.

Еще одна квартира площадью 211 квадратных метров расположилась в трехэтажном доме с видом на Петропавловский собор в центре Санкт-Петербурга — на Мытнинской набережной, 3. Сам дом, считающийся одним из «лучших образцов поздней эклектики на Петроградской стороне», возвели в 1899 году. В 2002-м к нему пристроили двухэтажную мансарду.

Кто их продал?

Бывшими владельцами этих квартир значатся бизнесмены Геннадий Тимченко и Петр Колбин. Первый известен как основатель частной инвестиционной группы Volga Group, а второй — как экс-акционер международного нефтетрейдера Gunvor, долей в котором владел в том числе и Тимченко. Оба бизнесмена входят в сотню богатейших предпринимателей России по версии Forbes. В 2016 году журнал оценил состояние Тимченко в 11,4 миллиарда долларов, а Колбина — в 550 миллионов долларов.

Причем здесь Путин?

Ранее СМИ неоднократно включали Геннадия Тимченко в так называемый ближний круг друзей президента России Владимира Путина. Более того, по данным министерства финансов США, долю в основанной Тимченко нефтетрейдинговой компании Gunvor мог контролировать сам глава страны. Предприниматель факт давнего знакомства с Путиным не отрицает. По его словам, их объединяют дзюдо, хоккей, горные лыжи и Русское географическое общество.

Что касается Петра Колбина, то «Дождю» удалось узнать, что это друг детства Путина. Их отцы познакомились в 1954 году в деревне Именицы Ленинградской области, где Колбин-старший был директором школы, а семья Путиных снимала на лето дачу.

Повзрослев, Владимир Путин и Петр Колбин часто виделись, вместе ходили на деревенские дискотеки и даже дрались с местными хулиганами Телеканал «Дождь»

После своего избрания президентом в 2000 году Путин не забыл о друге детства. Это подтверждается письмом с благодарностями за память о его родителях, которое он адресовал Виктору Колбину. Тогда же Колбин-младший пришел в большой бизнес и за несколько лет сделал значительное состояние. В частности, одну из его наиболее удачных сделок в 2011 году одобрила правительственная комиссия во главе с Путиным, занимавшим тогда пост премьер-министра России.

Что говорят участники сделки?

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил «Дождю», что не встречал фамилию Колбина среди знакомых президента. Бывший акционер Gunvor Геннадий Тимченко отказался отвечать на вопросы о Петре Колбине. Сам бизнесмен оказался недоступен для комментариев.

Что еще известно о недвижимости семьи Кабаевой?

Ранее уже сообщалось, что друзья Владимира Путина помогают совершать связанным с президентом женщинам сделки с элитной недвижимостью. В марте 2016 года агентство Reuters опубликовало расследование о Григории Баевском, партнере еще одного близкого друга главы страны Аркадия Ротенберга, который передавал дорогостоящую недвижимость не только бабушке Алины Кабаевой, но и ее сестре Лейсан Кабаевой. Также издание рассказывало о сделках в пользу предполагаемой дочери президента Катерины Тихоновой и студентки Алисы Харчевой, позировавшей для календаря ко дню рождения Путина.