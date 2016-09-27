Смольнинский районный суд отклонил иск к правительству Петербурга о демонтаже мемориальной доски Карлу Маннергейму. Об этом сообщает «Фонтанка».

Иск поступил в суд 28 июня от жителя Петербурга Павла Кузнецова. Он просил признать незаконными действия правительства города по установке доски. Однако суд установил, что Смольный никаких действий не совершал, — в частности, правительство города не выпускало постановлений об установке доски.

Кроме того, истцу отказали в вызове в качестве свидетелей министра культуры Владимира Мединского и вице-губернатора Петербурга Александра Говорунова, принимавших участие в открытии доски Маннергейму. Адвокат Кузнецова Илья Ремесло заявил, что будет обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции, а также подаст иск к комитету по культуре с требованием демонтажа доски.

Памятную доску военному деятелю Карлу Густаву Маннергейму открыли на Захарьевской улице, 22, 16 июня 2016 года. С момента открытия доску трижды обливали красной краской. В начале июля совет по мемориальным доскам при правительстве Санкт-Петербурга рассмотрел вопрос о законности размещения доски и решил, что она установлена с нарушением законодательства города. В начале сентября администрация Центрального района осмотрела здание, на котором установлена мемориальная доска, и решила, что она относится к объектам благоустройства.