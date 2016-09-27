Секретарь Общественной палаты Александр Бречалов прокомментировал ситуацию с закрытием после проверки ОП выставки фотографа Джока Стёрджеса в Москве, отметив, что с блокировкой входов и выходов в таких ситуациях «следует быть аккуратным». Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Я понимаю, что действия коллеги Цветкова вызывают, с одной стороны, поддержку, с другой стороны — негатив. Я выскажу свое личное мнение. Здесь нужно быть очень аккуратным при пользовании такими инструментами, как блокирование входов и выходов. Есть очень сложная грань, где это условно позволительно, где нет Александр Бречалов, секретарь Общественной палаты России

Также Бречалов заявил, что «понимает эмоции» Цветкова, но при этом отметил, что подобные вопросы нужно решать «цивилизованным способом» — а именно на специальных комиссиях в соответствии с законом.

Выставка Джока Стёрджеса в Центре фотографии имени братьев Люмьер открылась 8 сентября и должна была проработать до конца месяца, однако 25 сентября руководство галереи согласилось закрыть ее после проверки Общественной палаты. Ранее в этот день вход на выставку заблокировали активисты из движения «Офицеры России».

Экспозиция вызвала недовольство у православных активистов, которые заявили, что фотографии Стёрджеса являются детской порнографией. Такое же мнение высказала детский омбудсмен Анна Кузнецова. Она попросила прокуратуру проверить выставку. Представители Общественной палаты, однако, не нашли на выставке снимков, вызвавших наибольший резонанс в Сети.

Позднее суд арестовал Александра Петрунько, облившего мочой фотографии Джока Стёрджеса. Мужчину признали виновным в мелком хулиганстве и приговорили к аресту на восемь суток.