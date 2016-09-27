Корреспондент петербургского издания «Фонтанка» Денис Коротков, раскрывший на прошедших выборах «карусель» в участковой избирательной комиссии №616, обвинен в незаконном получении избирательных бюллетеней с целью проголосовать за другого человека.



Как сообщает «Фонтанка», 28 сентября мировой судья 71 участка рассмотрит протокол по части второй статьи 5.22 Кодекса об административных правонарушениях, составленный в отношении журналиста полицейскими УМВД по Кировскому району.



Напомним, что Коротков приехал на избирательный участок, где, по данным наблюдателей, выдавали бюллетени жителям других районов. Для успешного получения таким образом избирательного документа нужно было иметь специальную наклейку в паспорте. Корреспонденту удалось на месте получить подобную наклейку, после чего член УИК выдал ему четыре бюллетеня. При этом прописка корреспондента свидетельствовала о том, что он зарегистрирован в другом районе. Короткову предложили расписаться за получение бюллетеня на другого человека.



Как позже выяснила «Фонтанка», в УИК №616 избирательные бюллетени незаконно выдавала гражданка Украины, которая не являлась членом УИК.