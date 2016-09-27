В Кремле прокомментировали расследование телеканала «Дождь» о связи Владимира Путина с бизнесменом и бывшим совладельцем трейдера Gunvor Петром Колбиным, который якобы является другом детства президента. Об этом сообщает РИА «Новости».

Я, честно говоря, не видел никогда обвинений. Какие-то рассуждения — они сплошь и рядом проявляются. Рассуждения, граничащие со спекуляцией и так далее. Никогда не видел и не читал подкрепленные какими-то реальными фактами информации. Я имею в виду касательно каких-то связей с президентом России, каких-то бизнес-процессов Дмитрий песков, пресс-секретарь президента

Ранее телеканал «Дождь» рассказал о дружеских связях президента России Владимира Путина с экс-акционером нефтетрейдинговой компании Gunvor Петром Колбиным. Последний оказался бывшим владельцем квартир, которые теперь принадлежат бабушке Алины Кабаевой.