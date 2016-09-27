В редакцию «Новой газеты» поступил поддельный указ президента России Владимира Путина об упразднении Следственного комитета. Об этом сообщается на сайте издания.

Из документа следует, что СКР должен быть упразднен с 31 декабря 2016 года. Функции ведомства поручено передать министерству внутренних дел. Туда же, согласно тексту указа, должны перейти 50 % штата Следственного комитета.

Журналисты «Новой газеты» отмечают, что копия псевдоуказа сделана довольно правдоподобно, однако в ней содержатся некоторые орфографические ошибки. В издании полагают, что составители документа надеялись, что его не будут тщательно анализировать после появившейся в понедельник, 26 сентября, новости о прошении главы СКР Александра Бастрыкина об отставке.

Источники «Новой газеты» в правоохранительных органах уже подтвердили, что опубликованный документ — подделка. При этом адвокат Вадим Клювгант уточнил, что упразднить СКР одним лишь указом президента в принципе не получится. Для этого необходимо менять законодательство.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слухами данные о якобы существующем указе о ликвидации СКР.

В «Новой газете» считают, что появление таких фейков продолжится, так как в России готовится реформа правоохранительной системы, а разные силовые кланы еще не знают, как именно между ними распределят сферы влияния. «Видимо, кто-то, переживающий за свое будущее или желающий занять чужое кресло, решил подготовить информационную почву», — отмечают в издании.