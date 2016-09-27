Арестованный врио начальника управления «Т» антикоррупционного управления министерства внутренних дел Дмитрий Захарченко заявил, что сотрудники Федеральной службы безопасности прослушивали его разговоры через тарелку, установленную на столе в ресторане. Об этом сообщает «РБК».

По словам Захарченко, тарелка с прослушивающим устройством была установлена на его стол в ресторане Village Kitchen во время встречи полковника с председателем совета директоров «Русинжиниринга» Анатолием Пшегорницким 25 декабря 2015 года. По версии следствия, в этот день Захарченко получил от неустановленного лица взятку в 7 миллионов рублей. В связи с этим именно Пшегорницкого следствие считает человеком, передавшим Захарченко взятку. Отмечается, что сам факт получения денег Захарченко «категорически отрицает».

Вместе с тем Захарченко, по данным РИА «Новости», попросил устроить ему очную ставку с Пшегорницким, а также с топ-менеджером Нота-банка, которую он якобы предупредил о готовящихся оперативных мероприятиях. При этом, как сообщает «Интерфакс», полицейский заявил, что готов сотрудничать со следствием.

Дмитрия Захарченко арестовали в Москве 10 сентября. Ему инкриминируют получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и препятствование осуществлению правосудия. По результатам обысков у полковника обнаружили валюту на общую сумму в 9 миллиардов рублей. Впоследствии правоохранителям также удалось найти 300 миллионов евро на зарубежных счетах семьи арестованного.

Следствие уже направило запрос в Федеральную резервную систему США, чтобы попытаться выяснить происхождение 120 миллионов долларов наличными, которые нашли при обысках у Захарченко дома и на работе. Деньги хранились в заводской упаковке ФРС и не распаковывались с тех пор, как их привезли в Россию из США. Предполагается, что американское ведомство поможет установить, какому именно банку они предназначались. Позднее деньги, найденные при обыске у Захарченко, связали с крупными хищениями из «РЖД». По словам банкира Германа Горбунцова, с которым раньше работал Захарченко, полковник ежемесячно получал по 150 тысяч евро от «людей, которые занимались хищением и отмыванием денег из „РЖД“».