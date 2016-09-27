Депутаты КПРФ предложили отстранять от педагогической деятельности учителей, виновных в фальсификациях на выборах. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующим законопроектом предусмотрено, что учителей следует отстранять от преподавания, если подтвердится, что они причастны к нарушению избирательных прав граждан, срыву работы избирательных комиссий или подделке итогов голосования. Все эти правонарушения планируется исключить из списка преступлений небольшой и средней тяжести, при наличии судимости по которым человека могут допустить к работе в школе, если это разрешит комиссия по делам несовершеннолетних.

Авторы инициативы отмечают, что их предложение «никоим образом не исчерпывает тот комплекс мер, которые должны быть приняты против самовоспроизводства антидемократической системы, связанной среди прочего и с фальсификацией итогов голосования и результатов выборов». Они признают, что зачастую учителя являются лишь исполнителями правонарушения, а не его инициаторами.