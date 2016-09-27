Канал «РБК» нанял в свою команду новых сотрудников: генеральным продюсером канала назначен Александр Богомолов, креативным продюсером — Александр Уржанов, а директором по продукту — Игорь Садреев. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на управляющего директора «РБК» Эльмара Муртазаева.

Уржанов и Садреев раньше работали шеф-редакторами популярного новостного шоу канала НТВ «Центральное телевидение». Уржанов в 2010–2012 годах работал креативным продюсером на «Центральном телевидении», а затем на канале «Дождь». Последнее время Уржанов был директором видеодепартамента образовательного проекта Arzamas. Игорь Садреев после НТВ возглавлял интернет-газету The Village, а после — журнал Esquire. Богомолов последние два года был заместителем главного редактора дирекции прямых трансляций канала Матч-ТВ, а до этого возглавлял сайт и газету «Московские новости», работал шеф-редактором Forbes.ru.

«Телеканал „РБК“ начинает переформатирование новостного и делового вещания. В программной сетке появятся новые программы, в кадре — новые лица. Телеканал будет уделять больше внимания анализу текущих событий, проблемам бизнес-климата и предпринимателей, личным финансам, а не концентрироваться только на биржевой информации», — сказал Муртазаев.

Также есть данные, что к команде канала присоединится и телевизионный журналист Роман Супер.

В начале июля новыми руководителями объединенных редакций «РБК» стали два выходца из ТАСС — Елизавета Голикова и Игорь Тросников. Бывший шеф-редактор «РБК» Елизавета Осетинская и главный редактор сайта холдинга Роман Баданин покинули компанию в мае 2016 года, не согласившись с увольнением главного редактора газеты «РБК» Максима Солюса. Их примеру последовали еще несколько сотрудников.