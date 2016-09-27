В московском аэропорту Домодедово проводят внутреннюю проверку после распространенной некоторыми средствами массовой информации видеозаписи, на которой видно, как сотрудник службы безопасности спит во время исполнения обязанностей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«По этому факту уже проводится внутренняя проверка. Также изучаются записи системы видеонаблюдения. Компания проинформирует о результатах проверки», — заявил собеседник агентства.

Ранее на сайте интернет-издания Life сообщалось, что в распоряжении редакции оказалась видеозапись, где запечатлено, как пассажир проходит без досмотра в зону вылета аэропорта, в то время как сотрудник службы безопасности спит. По словам пассажира, cвою запись он сделал 27 сентября в 00:50 перед вылетом из столицы в Челябинск.