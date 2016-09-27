Патриарх Кирилл подписал обращение Общероссийского общественного движения «За жизнь» и движения «Православные добровольцы» о запрете абортов на всей территории России. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви.

Авторы петиции предлагают запретить хирургическое и медикаментозное прерывание беременности, противозачаточные средства с абортивным действием, а также вспомогательные репродуктивные технологии. Также инициаторы обращения выступают за «признание за зачатым ребенком статуса человеческого существа, жизнь, здоровье и благополучие которого должны быть защищены законом». Кроме того, в обращении говорится о необходимости оказания материальной помощи из бюджета беременным женщинам и семьям с детьми с доходом менее прожиточного минимума.

Вместе с тем, как сообщает информагентство «Москва» со ссылкой на слова пресс-секретаря патриарха Александра Волкова, речь в документе, который одобрил глава РПЦ, идет о выводе услуг по проведению абортов из системы обязательного медицинского страхования.

«Это обращение не о запрете, а обращение о выводе абортов из системы ОМС. В этой позиции церкви нет ничего нового, она была и осталась неизменной. Но поскольку идет сбор подписей, патриарх, чтобы привлечь внимание к проблеме, как и другие люди, подписал этот документ. О полном запрете абортов пока речи не идет», — уточнил Волков. Он пояснил, что данная медицинская услуга в случае внесения соответствующих изменений в действующее законодательство станет доступной только на коммерческой основе.

Уточняется, что подписи собирают общественные движения «За жизнь» и «Православные добровольцы». Как передает «Интерфакс», сбор подписей проходит в российских храмах. К концу сентября петицию подписали 300 тысяч человек, всего же планируется собрать миллион подписей.