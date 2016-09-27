Член Общественной палаты и лидер двжиения «Офицеры России» Антон Цветков прокомментировал скандальную ситуацию с закрытием выставки работ фотографа Джока Стёрджеса «Без смущения» в Центре фотографии имени братьев Люмьер. Сообщение Цветкова опубликовано на его странице в социальной сети Facebook.

По словам Цветкова, впервые о выставке в Центре фотографии братьев Люмьер он узнал из поста Елены Мироновой, где «рассказ о выставке она проиллюстрировала фотографиями голых детей». Цветков уточняет, что затем он опубликовал пост в Facebook, в котором выразил «свое мнение о недопустимости проведения выставок с подобными фотографиями», а после этого «довел информацию до правоохранительных органов, а также попросил подразделения организации „Офицеры России“, которые занимаются профилактикой правонарушений, прибыть в воскресенье к моменту открытия выставки».

Далее Цветков рассказывает, что ночью он получил сообщение от Эдуарда Литвинского, который представился руководителем Центра фотографии братьев Люмьер, — последний сообщил, что «опубликованные в блоге Елены Мироновой фотографии на выставке не представлены». Цветков продолжает, что уже утром они вместе с Литвинским осмотрели выставку.

«Я увидел, в подтверждении слов Эдуарда, что фотографий, потрясших в субботу весь Интернет, на выставке нет. С разрешения руководства выставки я сделал фотографии размещенных работ, показал их экспертам и юристам. Они подтвердили, что данные фотографии отвечают требованиям российского законодательства, могут демонстрироваться с ограничением возрастного ценза 18+, что на данной выставке и было сделано», — уточняет Цветков.

Также член Общественной палаты отметил, что «массовое прибытие журналистов и агрессивно настроенных граждан к Центру фотографии братьев Люмьер в воскресенье, а также пристальное внимание к этой выставке общественных и политических деятелей, было спровоцировано публикацией Елены Мироновой, разместившей в своем „ЖЖ“ фотографии, которых не было на выставке». Цветков заключил, что «правоохранительным органам следует внимательно изучить данную публикацию на предмет публикации фотографий обнаженных несовершеннолетних и информации провокационного, по сути, характера».

Ещё раз некоторые моменты по выставке: Впервые о выставке в Центре фотографии братьев Люмьер я узнал из поста Елены Миро... Опубликовано Антоном Цветковым 27 сентября 2016 г.

Выставка Джока Стёрджеса в Центре фотографии имени братьев Люмьер открылась 8 сентября и должна была проработать до конца месяца, однако 25 сентября руководство галереи согласилось закрыть ее после проверки Общественной палаты. Ранее в этот день вход на выставку заблокировалиактивисты из движения «Офицеры России».

Экспозиция вызвала недовольство у православных активистов, которые заявили, что фотографии Стёрджеса являются детской порнографией. Такое же мнение высказала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. Она попросила прокуратуру проверить выставку. Проверка Общественной палаты, однако, показала, что снимков, вызвавших наибольший резонанс, на выставке не было.