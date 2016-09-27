В центре Москвы бойцы спецназа освободили заложника, у которого неизвестные вымогали крупную сумму денег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«На улице Малые Каменщики в районе Таганки двое неизвестных, угрожая мужчине пистолетом, захватили его в заложники и требовали за него выкуп», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, в результате спецоперации погибших и пострадавших нет. Сам заложник освобожден, а двое преступников задержаны. По предварительным данным, заложник оказался гражданином иностранного государства. В настоящее время на месте ЧП проводятся следственные действия: устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.