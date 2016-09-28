Правоохранительные органы задержали главу управления Ространснадзора по Москве Игоря Суржика по подозрению в получении взяток. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

По данным издания, следствие полагает, что Суржик занимался поборами с владельцев маршруток. В этом же подозревается начальник Южного управления ведомства Игорь Высоцкий, который также задержан. О каких суммах идет речь, пока не уточняется. Сейчас оба чиновника находятся на допросе.

В свою очередь, телеканал РЕН уточняет, что по делу о коррупции в Ространснадзоре задержали десять человек, в том числе государственного инспектора отдела автотранспортного надзора по Западному, Юго-Западному и Южному административным округам Москвы — Дениса Зуева.

По данным РИА «Новости», правоохранительные органы пришли в здание Ространснадзора в Москве утром в среду, 28 сентября. Источники «Интерфакса» заявляют, что следственные мероприятия охватили и другие регионы России. В общей сложности по делу о получении взяток провели «порядка 30 обысков».

Сами правоохранительные органы сообщения об обысках в Ространснадзоре и последовавших за ними задержаниях пока официально не прокомментировали.