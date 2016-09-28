Басманный районный суд Москвы отложил рассмотрение иска главы «Роснефти» Игоря Сечина к «Новой газете» после подачи уточненного заявления истца. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Суд определил ходатайство представителей истца удовлетворить. В связи с принятием уточненного заявления предоставить время сторонам ответчика», — заявила судья Галина Грабовская. Рассмотрение иска перенесено на 10 октября.

Игорь Сечин 16 августа подал иск к «Новой газете» из-за публикации о яхте, на которой, по данным издания, отдыхала его жена Ольга. При этом ранее Басманный районный суд столицы оставил без движения иск самой Ольги Сечиной с требованием уничтожить тираж «Новой газеты» с публикацией о яхте. Представители суда объяснили это тем, что в исковом заявлении содержится ряд недостатков и истица должна устранить выявленные ошибки до 31 августа. Позднее суд отказался рассматривать иск Сечиной, так как выявленные в нем ошибки так и не были устранены.

1 августа 2016 года на сайте «Новой газеты» появилась статья под заголовком «Секрет „Принцессы Ольги“». В ней рассказывалось, что недавно Игорь Сечин женился на Ольге Рожковой, взявшей фамилию мужа. Изучив её записи в приложении Instagram, журналисты выяснили, что женщина часто выкладывает снимки с яхты, похожей на судно St. Princess Olga — одну из самых роскошных в мире яхт стоимостью около 100 миллионов долларов, владелец которой не раскрывается. При этом в шести случаях «Новая» установила полное соответствие места съёмок с местонахождением корабля, данные о маршруте которого содержатся в открытых источниках.