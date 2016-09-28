В главном управлении министерства внутренних дел по Москве после ухода с поста его руководителя Анатолия Якунина пройдут кадровые перестановки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

«С завтрашнего дня уходит в отпуск и после чего уже не вернется на должность начальник управления информации и общественных связей столичной полиции Софья Хотина, которая возглавляла пресс-службу около полугода», — рассказал собеседник агентства. Кроме того, по его данным, кадровые перестановки затронут и Московский уголовный розыск. Так, в отставку может уйти заместитель ранее написавшего рапорт об увольнении руководителя МУР Игоря Зиновьева Михаил Гусаков, «к которому у руководства московского главка МВД есть вопросы, касающиеся работы».



Отмечается также, что в последнее время в управление кадров столичного управления МВД было подано более 20 рапортов сотрудников МУР с прошением о переводе в другие подразделения, из них четыре рапорта — на перевод в центральный аппарат МВД.

23 сентября указом президента России Владимира Путина Анатолий Якунин был освобожден от должности начальника главного управления МВД по Москве и назначен на должность начальника оперативного управления МВД. После отставки Якунина столичную полицию возглавил Олег Баранов.