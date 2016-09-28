Следователи из международной группы по итогам расследования установили, что пусковую установку «Бук», из которой сбили Boeing-777 на Донбассе, ввезли на территорию Украины из России. Об этом сообщает голландское интернет-издание Nos со ссылкой на официальное заявление, озвученное на встрече представителей группы с родственниками погибших.

Онлайн-трансляция выступления представителей следственной группы также началась в YouTube на канале Russia Today.

В заявлении группы говорится, что рейс MH17 сбили ракетой 9М38-М1 из системы «Бук-М1», которая находилась в момент выстрела в точке рядом с поселком Первомайское, недалеко от села Снежное. Этот участок в июле 2014 года, когда был сбит самолет, находился под контролем сепаратистов. Ранее примерно о тех же координатах стрельбы сообщали члены независимой исследовательской группы Bellingcat.

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По данным следствия, «Бук» ввезли на Донбасс с российской стороны, и вскоре после того, как самолет был сбит, установка вернулась в Россию.

Следователи выявили около 100 лиц, вероятно, причастных к крушению Boeing, но их имена не называются. Версию об атаке с воздуха, которую считает главной Следственный комитет России, полностью исключили.

В распоряжении следователей есть записи перехваченных разговоров, в котором двое русскоязычных мужчин обсуждают «Буки». Один из мужчин говорит, что такую установку ввезли на территорию ополченцев. Разговоры датированы 16-17 июля.

Россия указывала местом расположения «Бука» село Зарощенское. Следствие пришло к выводу, что выстрела оттуда быть не могло. Данные о месте выстрела подтверждают «многочисленные доказательства», включая работу на месте крушения. Такие же данные имеют американская разведка и Европейское космическое агентство.

Отмечается, что инверсионный след от ракеты видели жители Первомайского. По информации следствия, сначала «Бук» доставили в Донецк, после чего — в Снежное, из пригорода которого позже и произошел пуск ракеты. После пуска установку вывезли обратно в Россию через Луганск. «Бук» перевозили в белом трейлере марки Volvo. Конвой с установкой видели в нескольких точках по пути следования. На экране демонстрируют несколько фотографий конвоя из указанных точек.

Следователи категорически опровергают заявления российского министерства обороны, что самолет могли сбить с другой стороны.

Что касается виновных в катастрофе, то срок следствия по этому вопросу продлили до начала 2018 года.

Самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур сбили над территорией Донецкой области 17 июля 2014 года. В результате крушения погибли 298 человек.