Министерство труда и социальной защиты России подготовило законопроект, по которому неработающие граждане должны будут платить за пользование медицинскими услугами. Об этом рассказала вице-премьер Ольга Голодец, курирующая социальный блок.

«Сейчас разрабатывается проект закона, когда те граждане, которые выбрали для себя путь неработы, должны будут внести платеж за использование социальной инфраструктуры. Такой проект закона есть», — сказала Голодец.

Сегодня, по российскому законодательству, безработные граждане не платят страховые взносы, в том числе в систему обязательного медицинского страхования.

В 2014 году Минфин упоминал специальный взнос на обязательное медицинское страхование для неработающих граждан в документе о направлениях бюджетной политики на 2015–2017 годы.