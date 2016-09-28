Московская городская дума утвердила в окончательном чтении закон о снижении налога на недвижимое имущество для владельцев апартаментов, гаражей и машиномест стоимостью до 300 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«Законопроектом предлагается выровнять условия налогообложения и сделать их аналогичными для физлиц. Новые ставки будут действовать только для объектов стоимостью менее 300 миллионов рублей, для крупных объектов ставка в 2 % сохранится», — уточнил руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников. Он также добавил, что в связи с переходом с 2015 года на налогообложение от кадастровой стоимости объектов недвижимости обнаружились неравенство ставок по нежилой недвижимости у физических и юридических лиц, а также ряд вопросов в налогообложении апартаментов, гаражей и многофункциональных центров.

Кроме того, по словам Решетникова, законопроектом предлагаются дополнительные льготные условия для владельцев гаражей и апартаментов. Всего в числе торгово-офисной недвижимости, где налогообложение идет от кадастра, насчитывается 13 тысяч таких объектов, где ставка составляет 2 %. Законопроектом предлагается снизить ее до 0,1 % — как у гаражей, расположенных, в частности, в жилых домах или в гаражных кооперативах. Кроме того, на такие объекты теперь можно будет заявить льготу, однако нововведения коснутся только гаражей площадью до 25 квадратных метров.

Вместе с тем, согласно тексту законопроекта, предлагается для апартаментов, которые попали в перечень торгово-офисной недвижимости и где будет применена ставка налогообложения в 2 %, установить общую ставку в 0,5 %. Объекты налогообложения, включенные в перечень, на основании кадастровой стоимости с 2015 года облагаются налогом на имущество физических лиц по ставке в размере 2 %. При этом в соответствии с законом города Москвы «О налоге на имущество организаций» указанные объекты облагаются налогом на имущество по следующим ставкам: в 2015 году — 1,2 %, в 2016 году — 1,3 %, в 2017 году — 1,4 %, в 2018 году — 1,5 %.

